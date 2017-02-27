В Северном Honda перевернулась в воздухе и ударилась в столб

В Северном в аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, вечером 26 февраля на ул. 9 Мая Honda, пытаясь проскочить на «красный», врезалась в Nissan Sunny. От удара Honda занесло, она перевернулась в воздухе и ударилась в столб. В момент аварии за столбом проходила женщина. Она отделалась испугом, а столб остановил летящий на нее автомобиль.

В ведомстве отметили, что оба водителя в момент аварии были трезвы. Очевидцы рассказывают, что водитель и пассажир Honda сначала выпали из окон, потом автомобиль сделал сальто и ушел в столб.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Honda, сейчас они находятся в больнице. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.