Жительница Приангарья лишилась 30 тысяч рублей из-за взломанной страницы подруги в соцсети

Жительница Усолье-Сибирского Иркутской области «подарила» мошенникам свыше 30 тысяч рублей своих сбережений из-за взломанной страницы подруги в социальной сети «Одноклассники». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лиц. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

25 февраля в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Усольский» поступило заявление от 53-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение со взломанной страницы ее знакомой о проведении акции, для которой необходимо на незнакомый номер сотового телефона отправить сообщение с номером своей банковской карты.

«Заявительница, не стала связываться с подругой и проверять информацию, а на неизвестный ей номер отправила сообщение. Затем отправила код, который пришел ей на номер телефона в СМС-сообщении, пароль, а также три цифры на обратной стороне карты. В результате с ее счетов было списано свыше 30 тысяч рублей», — отметили в ведомстве. Полицейские призывают жителей Приангарья к бдительности.

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