Жительница Приангарья лишилась 30 тысяч рублей из-за взломанной страницы подруги в соцсети
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Жительница
25 февраля в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Усольский» поступило заявление от 53-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение со взломанной страницы ее знакомой о проведении акции, для которой необходимо на незнакомый номер сотового телефона отправить сообщение с номером своей банковской карты.
«Заявительница, не стала связываться с подругой и проверять информацию, а на неизвестный ей номер отправила сообщение. Затем отправила код, который пришел ей на номер телефона в
Сделав один контрольный звонок знакомому или родственнику, вы можете самостоятельно предотвратить попытку вас обмануть.