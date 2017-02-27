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06:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Восьмилетнего мальчика ищут всем миром в Хабаровском крае

Школьник пропал в поселке Ванино в минувшее воскресенье.

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Восьмилетний Макар Б. пропал в минувшее воскресенье, 26 февраля, в поселке Ванино в Хабаровском крае. Помимо родственников и сотрудников полиции к поискам школьника в настоящее время подключились и волонтеры, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как следует из оперативной ориентировки, в прошедшее воскресенье днем восьмилетний Макар Б. вышел из дома № 13 на улице Матросова, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Школьник был одет в ботинки черного цвета, серые брюки, голубой пуховик с серыми вставками, черную шапку наподобие ушанки с надписью «Sport». Волосы светлые, глаза карие, рост около 115 см, особых примет нет. Известно, что ранее ребенок без ведома родителей из дома не уходил.— Весь поселок сейчас только об этом и говорит. Есть информация, что пропавший мальчик пошел на площадь на празднование Масленицы, и больше его никто не видел. Сейчас к поискам подключаются все люди, неравнодушные к судьбе ребенка. Я сама мать двоих детей, подобного врагу не пожелаешь! — рассказала жительница поселка Ванино Эмилия Баркова.

Все, кому что-либо известно о нахождении Макара Б., могут звонить в дежурную часть ОМВД России по Ванинскому району по телефону 8 (42137)71001.

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