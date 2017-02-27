В Омской области сельчанин с топором ограбил соседку

За минувшие сутки полиция Омской области произошло 863 происшествия, сообщает региональное УМВД. В результате проверок в регионе было возбуждено 26 уголовных дел, а 14 преступлений удалось раскрыть по горячим следам.

Так, одно из открытых дел возбуждено в отношении 33-летнего жителя села Большой Атмас. Мужчину подозревают в разбойном нападении на соседку.

Накануне вечером сельчанка позвонила в полицию: неизвестный мужчина вломился к ней в дом. Угрожая топором, он украл у нее 700 рублей.

Прибывшие к дому полицейские вскоре обнаружили разбойника — он проживал на соседней улице. На веранде правоохранители нашли орудие преступления — топор. В доме был найден и сам разбойник, деньги он еще не успел потратить.

Как уточнили в полиции, раньше сельчанин уже отбывал наказание в тюрьме за грабеж.