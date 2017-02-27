Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Комсомольске
В городе Юности 27 февраля в 8:10 водитель «Мицубиши Кольт» сбил женщину с ребенком. ДТП произошло возле
В городе Юности 27 февраля в 8:10 водитель «Мицубиши Кольт» сбил женщину с ребенком. ДТП произошло возле
Машина ехала по проспекту Ленина в сторону Металлургов. На перекрестке с Котовского автомобиль начал движение по правому ряду на включившийся зеленый сигнал светофора. Водитель не предусмотрел появление перед автомобилем пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу, и не успел затормозить.
У комсомольчанки и ее 12-летнего сына диагностировали ушибы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.