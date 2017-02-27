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07:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Комсомольске

В городе Юности 27 февраля в 8:10 водитель «Мицубиши Кольт» сбил женщину с ребенком. ДТП произошло возле Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Машина ехала по проспекту Ленина в сторону Металлургов. На перекрестке с Котовского автомобиль начал движение по правому ряду на включившийся зеленый сигнал светофора. Водитель не предусмотрел появление перед автомобилем пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу, и не успел затормозить.

У комсомольчанки и ее 12-летнего сына диагностировали ушибы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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