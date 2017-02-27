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07:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Нелегальный канал поставки черной икры на запад страны перекрыли хабаровские полицейские

У продавца в гараже нашли более 60 пластиковых контейнеров с деликатесом.

Транспортные полицейские изъяли у жителя Хабаровска свыше 30 килограммов осетровой и лососевой икры, добытой браконьерами. Деликатес предназначался для поставок в западные регионы страны, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ДФО.

Пластиковые контейнеры с икрой сотрудники полиции нашли в гараже, арендуемом 33-летним хабаровчанином.

«В специализированных холодильниках был обнаружен и изъят 61 пластиковый контейнер весом по полкилограмма с икрой осетровых видов рыб и четыре аналогичных контейнера с икрой лососевых видов рыб. Общий вес изъятой икры составил порядка 30 килограммов, ущерб превысил 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту незаконного оборота биоресурсов было возбуждено уголовное дело, а с самого торговца взяли обязательство о явке. Сейчас полицейские дознаватели пытаются выяснить, как незаконно добытая икра попала к задержанному. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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