Под Новосибирском из-за автомобильной аварии умер человек

В Новосибирской области ночью, 27 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В 00.10 на трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска на автомобиле «Ауди» ехал житель Куйбышева 1993 года рождения. На 1127-м километре водитель не справился с управлением и столкнулся с попутной машиной марки «Ивеко».

Из-за происшествия сразу на месте от полученных травм погиб пассажир «Ауди» — 40-летний житель Куйбышева. Водитель получил травмы шеи и лица, и его госпитализировали. По данному ДТП правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, виновник происшествия- водитель «Ауди».