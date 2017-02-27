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07:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском из-за автомобильной аварии умер человек

Происшествие произошло на трассе в Барабинском районе.

В Новосибирской области ночью, 27 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В 00.10 на трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска на автомобиле «Ауди» ехал житель Куйбышева 1993 года рождения. На 1127-м километре водитель не справился с управлением и столкнулся с попутной машиной марки «Ивеко».

Из-за происшествия сразу на месте от полученных травм погиб пассажир «Ауди» — 40-летний житель Куйбышева. Водитель получил травмы шеи и лица, и его госпитализировали. По данному ДТП правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, виновник происшествия- водитель «Ауди».

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