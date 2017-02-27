В Омске снежные глыбы, падающие с крыш многоэтажек, разбивают автомобили

Снежные глыбы, упавшие с крыш, повредили минимум два автомобиля в микрорайоне Прибрежный вчера, 26 февраля. Фотографии с разбитыми внедорожником и малолитражкой появились в паблике «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из подписчиков написал комментарий о том, что чудом не попал под такую же глыбу возле подъезда. Некоторые пользователи посчитали, что это вина управляющей компании, которая вовремя не очистила крыши.

Позже появились снимки и с других ракурсов, и выяснилось, что снег упал на автомобили, припаркованные на тротуаре. Многие посчитали это «кармой» — поставили бы машину по правилам, осталась бы цела.