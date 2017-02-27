Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1275-летие Солнца нации
07:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК возбудил уголовное дело по факту сброса в реку опасных отходов деревопереработки

Правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Cледственным отделом по Зиминскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Злоумышленники сбросили в реку Оку опасные отходы деревопереработки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление конкретных лиц, совершивших указанное преступление. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2015 году неустановленные лица на земельном участке, расположенном в районе железнодорожного моста через реку Оку, общей площадью свыше 50 тысяч кв. метров, совершили обращение бытовых отходов и отходов деревопереработки, которые относятся к четвертому классу опасности, общим объемом 75 тысяч кубометров, создав угрозу загрязнения окружающей среды», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 27 февраля
В Лос-Анджелесе вручают премии «Оскар»
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь