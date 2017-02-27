СК возбудил уголовное дело по факту сброса в реку опасных отходов деревопереработки
Правоохранители проводят необходимые следственные действия.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия.
Cледственным отделом по Зиминскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Злоумышленники сбросили в реку Оку опасные отходы деревопереработки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и
«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2015 году неустановленные лица на земельном участке, расположенном в районе железнодорожного моста через реку Оку, общей площадью свыше 50 тысяч кв. метров, совершили обращение бытовых отходов и отходов деревопереработки, которые относятся к четвертому классу опасности, общим объемом 75 тысяч кубометров, создав угрозу загрязнения окружающей среды», — отметили в ведомстве.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.