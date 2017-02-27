СК возбудил уголовное дело по факту сброса в реку опасных отходов деревопереработки

Cледственным отделом по Зиминскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Злоумышленники сбросили в реку Оку опасные отходы деревопереработки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление конкретных лиц, совершивших указанное преступление. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2015 году неустановленные лица на земельном участке, расположенном в районе железнодорожного моста через реку Оку, общей площадью свыше 50 тысяч кв. метров, совершили обращение бытовых отходов и отходов деревопереработки, которые относятся к четвертому классу опасности, общим объемом 75 тысяч кубометров, создав угрозу загрязнения окружающей среды», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.