Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе в Омской области

Автобус с пассажирами попал в аварию 26 февраля в 20.15 в Горьковском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

58-летний водитель ПАЗа не справился с управлением в районе 1 км дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково и съехал в правый по ходу движения кювет.

В момент аварии автобус ехал в направлении посёлка Горьковское по маршруту Омск — Горьковское — Рождественка. В салоне был 21 пассажир.

В результате ДТП помощь медиков понадобилась 8-летнему мальчику и 44-летней женщине.