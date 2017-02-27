Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
8 способов поклеить обои иначе
Рогозин о ПРО США: "Мы разорвем эту оборону"
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
Порошенко застигнут врасплох решением Путина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
07:42 (мск), источник: АиФ Омск

Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе в Омской области

В момент аварии помимо водителя в салоне находился 21 человек.

Автобус с пассажирами попал в аварию 26 февраля в 20.15 в Горьковском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

58-летний водитель ПАЗа не справился с управлением в районе 1 км дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково и съехал в правый по ходу движения кювет.

В момент аварии автобус ехал в направлении посёлка Горьковское по маршруту Омск — Горьковское — Рождественка. В салоне был 21 пассажир.

В результате ДТП помощь медиков понадобилась 8-летнему мальчику и 44-летней женщине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Не носками едиными. Что мужчины хотят получить в подарок на 23 февраля
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь