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07:45 (мск), источник: Om1.ru

В Следственном комитете опровергли обнаружение трупа Небукиной

Источники в правоохранительных органах утверждают, что рыбаки не находили тело ни в четверг, ни в последующие праздничные дни.

Сегодня, 27 февраля, появились подробности о страшной находке в сотне километрах от Крутой Горки Омской области.

Как написали СМИ, 22 февраля рыбаки села Исаковка в Горьковском районе обнаружили на берегу вмерзшее в лед тело девушки. Предположительно тело могло принадлежать Анастасии Небукиной. По одним данным, труп не стали вытаскивать из воды из-за праздников, по другим — увезли на ДНК-экспертизу.

Между тем в региональном следственном комитете опровергли факт страшной находки.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СКР по Омской области:

— Информация не соответствует действительности. Никакого тела в деревне Исаковка не было обнаружено.

Официальные данные подтверждаются неофициальной информацией. Как пояснили порталу Om1.ru источники в правоохранительных органах, ни в четверг, 22 февраля, ни в последующие дни неопознанное тело не находили.

Напомним, 22-летняя Анастасия Небукина пропала 17 ноября 2016 года. Разговаривая по телефону с близкими, девушка сказала, что пошла прогуляться. Ночь перед исчезновением она провела со знакомым хореографом в его машине, а затем пошла домой, где ее видел отчим. О произошедшем Небукина рассказала своему парню.

С тех пор силами родных, волонтеров и полиции ведутся поиски. На берегу реки была найдена только шапка девушки. Силовики прорабатывали, в том числе, версию о суициде. Тем более что накануне Небукина просматривала в интернете инфомацию о ядах.

Однако уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», но обвинение никому не предъявлено.

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