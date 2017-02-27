В Следственном комитете опровергли обнаружение трупа Небукиной

Сегодня, 27 февраля, появились подробности о страшной находке в сотне километрах от Крутой Горки Омской области.

Как написали СМИ, 22 февраля рыбаки села Исаковка в Горьковском районе обнаружили на берегу вмерзшее в лед тело девушки. Предположительно тело могло принадлежать Анастасии Небукиной. По одним данным, труп не стали вытаскивать из воды из-за праздников, по другим — увезли на ДНК-экспертизу.

Между тем в региональном следственном комитете опровергли факт страшной находки.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СКР по Омской области:

— Информация не соответствует действительности. Никакого тела в деревне Исаковка не было обнаружено.