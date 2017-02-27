В Следственном комитете опровергли обнаружение трупа Небукиной
Источники в правоохранительных органах утверждают, что рыбаки не находили тело ни в четверг, ни в последующие праздничные дни.
Источники в правоохранительных органах утверждают, что рыбаки не находили тело ни в четверг, ни в последующие праздничные дни.
Сегодня, 27 февраля, появились подробности о страшной находке в сотне километрах от Крутой Горки Омской области.
Как написали СМИ, 22 февраля рыбаки села Исаковка в Горьковском районе обнаружили на берегу вмерзшее в лед тело девушки. Предположительно тело могло принадлежать Анастасии Небукиной. По одним данным, труп не стали вытаскивать из воды
Между тем в региональном следственном комитете опровергли факт страшной находки.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СКР по Омской области:
— Информация не соответствует действительности. Никакого тела в деревне Исаковка не было обнаружено.
Официальные данные подтверждаются неофициальной информацией. Как пояснили порталу Om1.ru источники в правоохранительных органах, ни в четверг, 22 февраля, ни в последующие дни неопознанное тело не находили.
Напомним, 22-летняя Анастасия Небукина пропала 17 ноября 2016 года. Разговаривая по телефону с близкими, девушка сказала, что пошла прогуляться. Ночь перед исчезновением она провела со знакомым хореографом в его машине, а затем пошла домой, где ее видел отчим. О произошедшем Небукина рассказала своему парню.
С тех пор силами родных, волонтеров и полиции ведутся поиски. На берегу реки была найдена только шапка девушки. Силовики прорабатывали, в том числе, версию о суициде. Тем более что накануне Небукина просматривала в интернете инфомацию о ядах.
Однако уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», но обвинение никому не предъявлено.