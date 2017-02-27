Рухнувший в ВКО вертолет принадлежит Гапуре Турлыхановой

Вертолет «Стрекоза 7-Gazelle SA341» имеет заводской номер ЕЭВС.02.0325. Был выпущен 27 августа 2009 года. Бортовой номер UP-LA246, максимальный взлетный вес: 1800. 22 декабря 2016 года вертолет получил регистрацию в Казахстане под номером 1087. Бессрочный сертификат летной годности был выдан 23 декабря 2016 года. Эксплуатант — АОН (авиация общего назначения).

Собственником вертолета является Турлыханова Гапура Мухатбековна. По данным из открытых источников, она супруга Кайрата Турлыханова, который в разные годы занимал должности акима Семея, советником секретаря совета безопасности РК и министра транспорта и коммуникации РК, председателем комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

Напомним, вертолет вылетел 25 февраля из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. 25 февраля в 18.30 пилот не вышел на связь.