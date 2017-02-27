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07:34 (мск), источник: РИА Новости

Нападавший на правительственное здание в Индонезии схвачен

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала человека, совершившего нападение на правительственное здание в городе Бандунг, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что в правительственном здании в Индонезии произошел взрыв. Полиция вела перестрелку с нападавшим. Начато расследование.

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