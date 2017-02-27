Нападавший на правительственное здание в Индонезии схвачен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала человека, совершившего нападение на правительственное здание в городе Бандунг, передает агентство Рейтер.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала человека, совершившего нападение на правительственное здание в городе Бандунг, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что в правительственном здании в Индонезии произошел взрыв. Полиция вела перестрелку с нападавшим. Начато расследование.