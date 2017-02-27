В Красноярске с пятого этажа выпала 15-летняя девочка

В Советском районе Красноярска сегодня утром из окна пятого этажа выпала 15-летняя школьница, сообщили в полиции города.

Девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев, родственников и знакомых школьницы.

Пострадавшая на учете в органах внутренних дел не состояла, ее семья характеризуется удовлетворительно.

По данным ГСУ СК РФ по краю, девочка выпрыгнула из окна дома по ул. Воронова. По факту попытки суицида школьницы назначена доследственная проверка.