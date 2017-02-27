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08:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На лыжной трассе в Бердске прохожие обнаружили тело пенсионера

Пожилой мужчина скончался во время катания на лыжах в Бердске, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске случайные прохожие обнаружили тело пожилого мужчины на лыжне за инфекционным корпусом Горбольницы.

Мужчина лежал, обутый в лыжи, на лыжной трассе.

«Труп отвезли в морг, который находится неподалеку от места происшествия в больничном городке Микрорайона. Полицейские тоже выезжали. Им предстоит выяснить, по какой причине умер лыжник — стало плохо из-за того, что не рассчитал физических нагрузок, или есть в смерти криминальный след», — говорится в сообщении.

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