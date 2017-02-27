На лыжной трассе в Бердске прохожие обнаружили тело пенсионера
Пожилой мужчина скончался во время катания на лыжах в Бердске, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Пожилой мужчина скончался во время катания на лыжах в Бердске, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
В Бердске случайные прохожие обнаружили тело пожилого мужчины на лыжне за инфекционным корпусом Горбольницы.
Мужчина лежал, обутый в лыжи, на лыжной трассе.
«Труп отвезли в морг, который находится неподалеку от места происшествия в больничном городке Микрорайона. Полицейские тоже выезжали. Им предстоит выяснить, по какой причине умер лыжник — стало плохо