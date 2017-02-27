В Челябинске суд продлил домашний арест Николаю Сандакову до 30 марта

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении Сандакову срока содержания под домашним арестом. При этом суд дополнительно разрешил обвиняемому посещать один раз в неделю мать, разговаривать по телефону с женой, родителями, детьми и адвокатом, а также посещать медицинский центр. Добавим, что защита Сандакова намерена обжаловать решение в Челябинском областном суде.

Как уже сообщало Накануне.RU, бывший чиновник находится под домашним арестом в рамках уголовного дела по обвинению в получении взятки в виде охранных услуг. В ноябре следственные органы завершили расследование данного уголовного дела. В настоящий момент Николай Сандаков знакомится с материалами дела.

Добавим, что в Советском районном суде Челябинска рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.