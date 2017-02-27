В Омской области стало меньше подростков-преступников

В Омской области постепенно снижается уровень подростковой преступности. Об этом заявили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Омской области.

Как сообщают в пресс-службе Правительства региона, эксперты признают эффективными меры, которые принимают в организации комплексной индивидуальной работы с несовершеннолетними преступниками. Для борьбы с преступностью создаются условия по оперативному реагированию на случаи неблагополучия в семье.

Как сообщили в комиссии, вопросы состояния подростковой преступности в Омской области находятся на особом контроле. В результате принимаемых мер, была отмечена тенденция снижения количества преступлений, совершенных подростками. По итогам 2016 года, таких преступлений стадо на 19% меньше, чем в прошлом году.

Также на комиссии обсуждались вопросы оказания экстренной помощи детям, которые находятся в социально опасном положении.