В Омской области стало меньше подростков-преступников
Организация межведомственного взаимодействия по предупреждению совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних будет продолжать совершенствоваться.
Организация межведомственного взаимодействия по предупреждению совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних будет продолжать совершенствоваться.
В Омской области постепенно снижается уровень подростковой преступности. Об этом заявили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Омской области.
Как сообщают в
Как сообщили в комиссии, вопросы состояния подростковой преступности в Омской области находятся на особом контроле. В результате принимаемых мер, была отмечена тенденция снижения количества преступлений, совершенных подростками. По итогам 2016 года, таких преступлений стадо на 19% меньше, чем в прошлом году.
Также на комиссии обсуждались вопросы оказания экстренной помощи детям, которые находятся в социально опасном положении.