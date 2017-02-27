В Омске у нового велоцентра отвалился кусок крыши
Очевидец сфотографировал повисший над прохожими фрагмент кровли.
Очевидец сфотографировал повисший над прохожими фрагмент кровли.
Здание омского велоцентра, введённое в эксплуатацию лишь в 2014 году, недолго продержалось в первозданном виде. Об этом свидетельствует фото, которое в воскресенье, 26 февраля, опубликовал в сообществе «ЧП Омск» очевидец. На снимке видно, что у строения отвалился кусок кровли. Территория вокруг обнесена защитным ограждением.
Комментаторы предполагают: либо рабочие неосторожно убирали с кровли снег и повредили её, либо подрядчик сэкономил на стройматериалах.