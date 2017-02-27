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08:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Березовском районе на трассе под колёсами «Форда» погиб пешеход

По предварительным данным, мужчина шел посередине проезжей части.

ДТП, в результате которого погиб пешеход, произошло накануне, в 18 часов 40 минут 26 февраля, на 22 километре автодороги «Красноярск-Железногорск», сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 39-летний мужчина шел по дороге посередине проезжей части и попал под колёса «Форда», которым управлял 44-летний водитель. Проверка его на алкоголь дала отрицательный результат. Пешеход скончался на месте аварии от полученных травм. Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Неделю назад мы сообщали о том, что междугородний автобус насмерть сбил пожилую женщину в Железногорске. Пенсионерка попала под автобус на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

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