В Каслинском районе столкнулись «Ауди» и «Хендай», погибла женщина

Трагическая авария произошла 25 февраля в 18 часов 10 минут на первом километре автодороги село Тюбук — Кыштым. «27-летний житель Челябинска, управляя автомашиной «Ауди А4», по предварительной информации, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хундай Акцент», — сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.