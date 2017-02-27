В Каслинском районе столкнулись «Ауди» и «Хендай», погибла женщина
В Каслинском районе Челябинской области столкнулись «Ауди А4» и «Хендай Акцент». 21-летняя жительница Свердловской области, управлявшая второй иномаркой, погибла на месте ДТП.
В Каслинском районе Челябинской области столкнулись «Ауди А4» и «Хендай Акцент». 21-летняя жительница Свердловской области, управлявшая второй иномаркой, погибла на месте ДТП.
Трагическая авария произошла 25 февраля в 18 часов 10 минут на первом километре автодороги село Тюбук — Кыштым. «27-летний житель Челябинска, управляя автомашиной «Ауди А4», по предварительной информации, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хундай Акцент», — сообщает
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.