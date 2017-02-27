Во Владивостоке на территории военной части насмерть сбили контрактника
Рулевой «Калдины» получил права сравнительно недавно и, видимо, решил опробовать свои силы. Однако,
Рулевой «Калдины» получил права сравнительно недавно и, видимо, решил опробовать свои силы. Однако,
Трагедия случилась 24 февраля в бригаде ракетников, базирующейся в районе Чуркина. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, около девяти часов вечера на территории военской части водитель за рулем автомашины «Тойота Калдина» сбил контрактника. Как оказалось, рулевой «Калдины» получил права сравнительно недавно и видимо решил опробовать свои силы. Однако,