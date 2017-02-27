Подозреваемого в убийстве в Караганде задержали за полчаса

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину через полчаса после совершения убийства, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

Около четырех часов утра 27 февраля всем сотрудникам полиции области была передана ориентировка об обнаружении тела с ножевыми ранениями. В поисках преступника задействовали все патрульные экипажи города и кинологическую службу. В ходе отработки служебная собака взяла след, были обнаружены следы шин и другие вспомогательные доказательства, которые помогли быстро задержать подозреваемого.

«Спустя 30 минут после совершения преступления сотрудниками автопатруля № 1125 задержан 22-летний житель города, который признался в убийстве 27-летнего потерпевшего из-за ссоры», — сообщает ведомство.

У задержанного изъято орудие преступления — нож. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК (Убийство).