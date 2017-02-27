Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Порошенко сделал географическую ошибку, говоря о войне с Россией
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Американская пресса опубликует расследование о Путине
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Внезампная смерть известного российского актера потрясла мир кино
Великая спортсменка продает медали с аукциона
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
08:49 (мск), источник: Publika.md

В Комрате прорвало плотину: власти проведут экстренное совещание

Сегодня в Комрате пройдет экстренное совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения в столице автономии.

В нем примут участие представители Агентства «Апеле Молдовей» и Службы чрезвычайных ситуаций.

Читайте также
Влах встречает свой День рождения, следя за ЧП в Комрате

Озеро, на котором прорвало дамбу, принадлежит частному предприятию, на совещании планируется обсудить возможность передачи водоема в ведение гагаузских властей.

Причиной прорыва дамбы стало повышение уровня воды в результате активного таяния снега. Затопленными оказались десять частных хозяйств.

По информации из гагаузской администрации, дамбу не ремонтировали почти 60 лет. Объем воды в озере превышает два с половиной миллиона кубометров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь