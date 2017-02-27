В Комрате прорвало плотину: власти проведут экстренное совещание

В нем примут участие представители Агентства «Апеле Молдовей» и Службы чрезвычайных ситуаций.

Влах встречает свой День рождения, следя за ЧП в Комрате

Озеро, на котором прорвало дамбу, принадлежит частному предприятию, на совещании планируется обсудить возможность передачи водоема в ведение гагаузских властей.

Причиной прорыва дамбы стало повышение уровня воды в результате активного таяния снега. Затопленными оказались десять частных хозяйств.

По информации из гагаузской администрации, дамбу не ремонтировали почти 60 лет. Объем воды в озере превышает два с половиной миллиона кубометров.