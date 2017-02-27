Пьяный водитель протаранил «Тойоту» на перекрестке в Новосибирске

Авария произошла в 19:40 вечера 26 февраля на перекрестке улиц Троллейная — Немировича-Данченко.
Участники двигались по Троллейной навстречу друг другу. Водитель Mazda Capella ехал со стороны улицы Вертковская, водитель микроавтобуса Toyota — со стороны улицы Кирзаводская.
На пересечении с Немировича-Данченко водитель Мазды при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение.
В процессе разбора оказалось, что водитель Мазды пьян. На месте работал экипаж ГИБДД. Судя по фото, «Мазда» получила серьезные повреждения капота, микроавтобус Toyota повредил крыло и потерял бампер.