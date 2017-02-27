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08:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе машина скорой помощи застряла во дворе дома

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе машина скорой помощи застряла во дворе дома. Водитель спецмашины, вооружившись лопатой, в одиночку откапывал транспорт. Рядом, в ожидании скорейшего освобождения транспортного средства из дорожного плена, стояла медработница.

Инцидент произошел накануне днем около жилого дома № 21/4 по улице Мушникова. Очевидец поделился видеозаписью в группе «БашДТП» в Instagram.

«Во-первых, если кто-то где-то застрял на легковой машине — помогите сами и привлеките прохожих. Если во дворе застряла “скорая” — позвоните в диспетчерскую службу местной управляющей компании и попросите, чтобы отправили трактор. Номера есть на досках объявлений в подъездах», — поделился советом один из подписчиков.

Ранее городские автолюбители сообщили о «поплывших» дорогах. Такая ситуация в городе сложилась из-за большого скопления снежных масс на обочинах и тротуарах, которые оперативно не были вывезены после снегопадов, а также из-за плюсовой температуры и мелкого дождя.

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