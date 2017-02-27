Полыхавший ночью жилой дом тушили десять воронежских пожарных

В ночь на понедельник, 27 февраля, вспыхнул пожар в сельском поселении Коленовское Новохоперского района. Сообщение на пульт МЧС поступило в 1:35.

«Возгорание случилось в жилом доме площадью 84 кв. метра», — рассказали в службе спасения.

С пожаром удалось справиться в 2:04. Огонь успел повредить потолочную балку. Никто не погиб и не пострадал во время происшествия.

Отметим, ликвидировали возгорание 10 человек с применением трех единиц техники.