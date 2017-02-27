С водами румынских рек Николина, Бахлуй и Жижя в Прут принесло нефтяные углеводороды
В нескольких селах Унгенского района существует опасность загрязнения Прута нефтяными углеводородами.
В нескольких селах Унгенского района существует опасность загрязнения Прута нефтяными углеводородами.
Они попали в реку с водами из румынских артерий Николина, Бахлуй и Жижя.
Пресса соседней страны называет источником загрязнения один из трансформаторов Ясского завода тяжелого оборудования. По данным Госгидрометеослужбы, наиболее высокий уровень загрязнения зафиксирован близ сел Валя Маре и Костулены Унгенского района.
Лабораторные анализы показали, что концентрация нефтяных углеводородов превышает там допустимую норму в 13 раз.
Для уменьшения последствий загрязнения окружающей среды румынские власти установили семь плотин и разбросали в четырех реках сотни килограммов абсорбирующего материала.