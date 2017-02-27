Магнит для снятия антикражных датчиков похитили из хабаровского шоу-рума
При помощи такой «отмычки» воры смогут снимать датчики с вещей практически в любом магазине города.
При помощи такой «отмычки» воры смогут снимать датчики с вещей практически в любом магазине города.
Полицейские разбираются с необычным преступлением, совершенным в магазине одежды недалеко от «Дома быта». Из
Кражу неодимового магнита зафиксировала камера видеонаблюдения. Оказалось, что приспособление похитила пара: женщина, притворившись покупательницей, рассматривала вещи, а ее спутник тем временем наблюдал за продавцом. Когда сотрудница
Заявленный ущерб — 6 тысяч рублей. В других торговых точках, куда направится эта пара, убытки наверняка будут серьезнее: обладая такой «отмычкой», сообщники могут обмануть сигнализацию во многих магазинах.