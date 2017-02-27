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10:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Магнит для снятия антикражных датчиков похитили из хабаровского шоу-рума

При помощи такой «отмычки» воры смогут снимать датчики с вещей практически в любом магазине города.

Источник: Губерния онлайн

Полицейские разбираются с необычным преступлением, совершенным в магазине одежды недалеко от «Дома быта». Из шоу-рума пропал магнит, позволяющий снимать антикражные бирки с товаров, сообщает портал «Губерния».

Кражу неодимового магнита зафиксировала камера видеонаблюдения. Оказалось, что приспособление похитила пара: женщина, притворившись покупательницей, рассматривала вещи, а ее спутник тем временем наблюдал за продавцом. Когда сотрудница шоу-рума вышла из-за стойки, мужчина схватил добычу. Лежащий рядом смартфон вора совершенно не заинтересовал.

Заявленный ущерб — 6 тысяч рублей. В других торговых точках, куда направится эта пара, убытки наверняка будут серьезнее: обладая такой «отмычкой», сообщники могут обмануть сигнализацию во многих магазинах.

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