Малыш пострадал по вине нерадивой мамаши в Хабаровском крае

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Малолетний ребенок в Хабаровском крае по вине своей подвыпившей матери получил телесные повреждения при падении из коляски. Женщина за жестокое обращение приговорена к обязательным работам, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Мировой судья судебного участка № 54 Комсомольского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы села Бельго. Она признана виновной в неисполнении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Данное уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.

В судебном заседании установлено, что 08.07.2016 г. жительница села в состоянии алкогольного опьянения оставила своего малолетнего ребенка в коляске без присмотра. В результате чего, коляска опрокинулась, а ребенок получил телесные повреждения и испытал физическую боль.

В этот же день подсудимая оставила ребенка с 6.00 до 13.00 часов в детской кроватке без присмотра, накрыв при этом с головой одеялом. Ребенок на протяжении семи часов был лишен пищи, а также испытывал затруднение дыхания.

Суд приговорил жительницу села к 300 часам обязательных работ.

Должностные лица органов опеки и попечительства района привлечены к административной ответственности, поскольку информация о жестоком обращении с несовершеннолетним не была направлена ими в правоохранительные органы.