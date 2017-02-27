Малыш пострадал по вине нерадивой мамаши в Хабаровском крае
За жестокое обращение с ребенком женщину приговорили к обязательным работам.
За жестокое обращение с ребенком женщину приговорили к обязательным работам.
Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.
Малолетний ребенок в Хабаровском крае по вине своей подвыпившей матери получил телесные повреждения при падении из коляски. Женщина за жестокое обращение приговорена к обязательным работам, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
Мировой судья судебного участка № 54 Комсомольского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы села Бельго. Она признана виновной в неисполнении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Данное уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.
В судебном заседании установлено, что
В этот же день подсудимая оставила ребенка с 6.00 до 13.00 часов в детской кроватке без присмотра, накрыв при этом с головой одеялом. Ребенок на протяжении семи часов был лишен пищи, а также испытывал затруднение дыхания.
Суд приговорил жительницу села к 300 часам обязательных работ.
Должностные лица органов опеки и попечительства района привлечены к административной ответственности, поскольку информация о жестоком обращении с несовершеннолетним не была направлена ими в правоохранительные органы.