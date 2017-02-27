В ДТП на дороге «Кудымкар-Гайны» погиб человек

В 18:40 на четвертом километре дороги «Кудымкар-Гайны» 36-летний водитель Ford Fusion выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Renault Logan, за рулем которого был мужчина 1985 года рождения.

При столкновении четыре человека получили травмы. В больницу с различными травмами доставили водители Renault Logan и его 38-летнюю пассажирку.

Пассажиры Ford Fusion — женщина 1978 года рождения и мужчина 1976 года рождения — также были госпитализированы. В итоге мужчина погиб от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.