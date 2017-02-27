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09:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

10-летний пассажир пострадал в столкновении «Лады» и BMW в Миассе

Один из водителей при повороте не пропустил другого.

Ребёнок-пассажир получил травмы в столкновении двух легковых автомобилей в Миассе, сообщают в городском отделе ГИБДД.

Аварию в районе дома № 49 на улице 8 июля зафиксировали вечером 23 февраля. По данным инспекторов, 66-летний водитель «Лады Калины» при повороте налево не пропустил встречный BMW-316, которым управлял 34-летний мужчина. В результате столкновения пострадал 10-летний мальчик — пассажир отечественного автомобиля.

Напомним, в тот же день аварию с несколькими пострадавшими зафиксировали в Челябинске: на северо-западе города столкнулись две иномарки, помощь медиков потребовалась четырём пассажирам одного из автомобилей.

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