10-летний пассажир пострадал в столкновении «Лады» и BMW в Миассе
Один из водителей при повороте не пропустил другого.
Один из водителей при повороте не пропустил другого.
Аварию в районе дома № 49 на улице 8 июля зафиксировали вечером 23 февраля. По данным инспекторов, 66-летний водитель «Лады Калины» при повороте налево не пропустил встречный BMW-316, которым управлял 34-летний мужчина. В результате столкновения пострадал 10-летний мальчик — пассажир отечественного автомобиля.
Напомним, в тот же день аварию с несколькими пострадавшими зафиксировали в Челябинске: на