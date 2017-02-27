Житель Омской области зарезал мужчину возле кафе

Поножовщиной закончилось празднование Дня защитника Отечества двух компаний. Вчера вечером в одном из кафе Калачинска произошел инцидент — подрались двое посетителей заведения.

Две компании в кафе отмечали праздники, когда между участниками компании возникла ссора. 37-летний мужчина позвал 39-летнего соперника «выйти, поговорить» на улицу. Возле кафе они подрались. 39-летний мужчина во время драки несколько раз воткнул нож в шею более молодого оппонента. По предварительным данным, ударов было не менее 5. Житель Калачинска скончался на месте от полученных ран.

Как сообщили в Калачинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Омской области, подозреваемый уже задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения — скорее всего, на время следствия, мужчину заключат под арест.