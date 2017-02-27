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09:46 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области зарезал мужчину возле кафе

Двое мужчин вышли на улицу, чтобы разобраться. Для одного из них разборка завершилась смертью.

Поножовщиной закончилось празднование Дня защитника Отечества двух компаний. Вчера вечером в одном из кафе Калачинска произошел инцидент — подрались двое посетителей заведения.

Две компании в кафе отмечали праздники, когда между участниками компании возникла ссора. 37-летний мужчина позвал 39-летнего соперника «выйти, поговорить» на улицу. Возле кафе они подрались. 39-летний мужчина во время драки несколько раз воткнул нож в шею более молодого оппонента. По предварительным данным, ударов было не менее 5. Житель Калачинска скончался на месте от полученных ран.

Как сообщили в Калачинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Омской области, подозреваемый уже задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения — скорее всего, на время следствия, мужчину заключат под арест.

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