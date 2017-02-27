Ограбление микрофинансовой организации в Уфе попало на видео

Как видно на записи, напуганные происходящим сотрудники, даже не пытаются помешать мужчине. Преступление было совершено 24 февраля по улице Менделеева.

По данным «Вестей», добычей злоумышленника стали деньги в сумме более 40 тысяч рублей.