В Башкирии грабители ворвались домой к мужчине и отобрали приставку
Накануне в Кумертау к местному 57-летнему мужчине ворвались двое неизвестных и отобрали у него приставку к телевизору, сообщает МВД по РБ.
Накануне в Кумертау к местному 57-летнему мужчине ворвались двое неизвестных и отобрали у него приставку к телевизору, сообщает МВД по РБ.
Пострадавший позвонил в полицию, и уже через 15 минут преступники были задержаны
Как выяснилось позже, один из злоумышленников ранее уже имел судимость за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».