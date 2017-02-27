В Сызрани мужчина убил собутыльника и инсценировал пожар

В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился 33-летний мужчина с травмой предплечья. Участковые уполномоченные полиции прибыли в больницу для установления всех деталей произошедшего. Потерпевший рассказал сотрудникам органов внутренних дел, что ранение ему причинил знакомый во время совместного распития спиртных напитков. По словам заявителя, пострадал и хозяин дома, расположенного на ул. Гончарной, в котором происходило застолье.

По указанному адресу полицейские обнаружили задымленный дом, внутри которого находилось тело хозяина жилплощади с многочисленными ножевыми ранениями. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, медики и пожарные.

Полицейские восстановили всю картину случившегося. По предварительной версии стражей правопорядка, 39-летний хозяин дома употреблял спиртные напитки в компании своих знакомых. Между ним и предполагаемым злоумышленником произошла ссора, в ходе которой оппонент стал наносить потерпевшему удары ножом. Третий участник застолья попытался защитить друга от нападавшего, но получил ранение предплечья, с которым обратился в больницу за медицинской помощью.

Как следует из собранных полицейскими материалов, осознав, что хозяин дома скончался от полученных травм, подозреваемый попытался скрыть следы преступления. По предварительной версии, он поджег подушку, оставил рядом с погибшим включенный обогреватель и скрылся.

В ходе отработки полученной информации сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к случившемуся причастен житель города Сызрань 1991 года рождения. По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.