МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — МЧС России завершило операцию по оказанию помощи Чили в борьбе с природными пожарами, сообщили в
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — МЧС России завершило операцию по оказанию помощи Чили в борьбе с природными пожарами, сообщили в
«Благодаря слаженным действиям международной авиационной и наземной группировок, лесопожарная обстановка в Чили стабилизировалась. По решению руководства Координационного штаба работа по тушению природных пожаров завершена, мониторинг обстановки осуществляется силами авиации Республики Чили», — сказал собеседник агентства.
По данным Национального центра управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили, все очаги лесных пожаров ликвидированы.
Сегодня самолет Ил-76 МЧС России, завершив работу по тушению пожаров, вылетел из Сантьяго в Россию.
По информации МЧС, представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили поблагодарили российских летчиков за высокий уровень работы при тушении лесных пожаров, отметив высокую точность сбросов воды на очаги возгораний — более 90% попаданий.
«Они отметили, что самолет Ил-76 МЧС России поднимает на борт почти в 4 раза больше воды, чем другие машины — 42 тонны, что значительно эффективнее для тушения пожаров по сравнению с другими зарубежными авиационными судами», — рассказали в МЧС.
Ил-76 приступил к тушению природных пожаров в Чили 30 января. «За время работы он совершил 41 вылет, во время которых произведено 80 сбросов воды общей массой свыше 1700 тонн», — уточнили в МЧС. Благодаря работе Ил-76 не допущено распространение огня в сторону 17 населенных пунктов: Мелипилья,