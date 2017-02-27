МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили

«Благодаря слаженным действиям международной авиационной и наземной группировок, лесопожарная обстановка в Чили стабилизировалась. По решению руководства Координационного штаба работа по тушению природных пожаров завершена, мониторинг обстановки осуществляется силами авиации Республики Чили», — сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили поблагодарили российских летчиков за высокий уровень работы при тушении лесных пожаров, отметив высокую точность сбросов воды на очаги возгораний — более 90% попаданий.

«Они отметили, что самолет Ил-76 МЧС России поднимает на борт почти в 4 раза больше воды, чем другие машины — 42 тонны, что значительно эффективнее для тушения пожаров по сравнению с другими зарубежными авиационными судами», — рассказали в МЧС.