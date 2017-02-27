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09:48 (мск), источник: Интерфакс

МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — МЧС России завершило операцию по оказанию помощи Чили в борьбе с природными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС.

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«Благодаря слаженным действиям международной авиационной и наземной группировок, лесопожарная обстановка в Чили стабилизировалась. По решению руководства Координационного штаба работа по тушению природных пожаров завершена, мониторинг обстановки осуществляется силами авиации Республики Чили», — сказал собеседник агентства.

По данным Национального центра управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили, все очаги лесных пожаров ликвидированы.

Сегодня самолет Ил-76 МЧС России, завершив работу по тушению пожаров, вылетел из Сантьяго в Россию.
Сообщение пресс-службы МЧС России

По информации МЧС, представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили поблагодарили российских летчиков за высокий уровень работы при тушении лесных пожаров, отметив высокую точность сбросов воды на очаги возгораний — более 90% попаданий.

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«Они отметили, что самолет Ил-76 МЧС России поднимает на борт почти в 4 раза больше воды, чем другие машины — 42 тонны, что значительно эффективнее для тушения пожаров по сравнению с другими зарубежными авиационными судами», — рассказали в МЧС.

Ил-76 приступил к тушению природных пожаров в Чили 30 января. «За время работы он совершил 41 вылет, во время которых произведено 80 сбросов воды общей массой свыше 1700 тонн», — уточнили в МЧС. Благодаря работе Ил-76 не допущено распространение огня в сторону 17 населенных пунктов: Мелипилья, Сан-Педро, Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан, Талами, Кильпуэ, Винья-дель-Мар, Пеньялолен, Картахена, Лампа, Приход Инес, Катильо, Кильон и Касабланка, в которых проживают около 900 тыс. человек.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Люблю такие бравые статьи . Но потом раз....и в снегах на шоссе под Оренбургом замерзают и гибнут люди ,т.к. НЕТ техники у МЧС , чтобы помочь .
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Валерий Малютин
респект и уважуха ребятам.......в россии благородство в крови
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