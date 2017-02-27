Потушен пожар в мебельной мастерской в Екатеринбурге
Екатеринбург. 27 февраля.
Екатеринбург. 27 февраля.
Сигнал о пожаре поступил вечером в воскресенье. Огонь быстро распространялся
Пожарные оперативно вынесли из горящего помещения несколько баллонов с пропаном, предотвратив таким образом взрыв.
Работы на месте пожара завершились в 3:14 (1:14 мск). В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Всего в тушении были задействованы 11 единиц пожарной техники, более 40 человек личного состава.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель
По одной из версий, отметил В. Горелых, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.
«В пользу этой версии говорит то, что сторож накануне днем видел, как искрится кабель. Впрочем, отрабатываются и другие версии. Точный ущерб и причина пожара, устанавливаются полицией и МЧС», — уточнил В. Горелых.
Проводится проверка.