Потушен пожар в мебельной мастерской в Екатеринбурге

Сигнал о пожаре поступил вечером в воскресенье. Огонь быстро распространялся из-за большого количества перегородок в мастерской. Спасатели локализовали пожар на площади 800 кв.м в 23:26 по местному времени (21:26 мск).

Пожарные оперативно вынесли из горящего помещения несколько баллонов с пропаном, предотвратив таким образом взрыв.

Работы на месте пожара завершились в 3:14 (1:14 мск). В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Всего в тушении были задействованы 11 единиц пожарной техники, более 40 человек личного состава.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, здание, где вспыхнул пожар, деревянное и старинное, по некоторым данным, готовилось под снос.

По одной из версий, отметил В. Горелых, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

«В пользу этой версии говорит то, что сторож накануне днем видел, как искрится кабель. Впрочем, отрабатываются и другие версии. Точный ущерб и причина пожара, устанавливаются полицией и МЧС», — уточнил В. Горелых.

Проводится проверка.