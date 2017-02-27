Водитель и пассажир «Лады» пострадали в ДТП с троллейбусом в Братске

Автомобиль «Лада» и троллейбус маршрута № 2 столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и улицы Подбельского в Братске накануне, 26 февраля. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что автомобиль «Лада» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с троллейбусом маршрута № 2.

«В результате произошедшего 29-летний местный житель, находившийся за рулем легкового автомобиля и 33-летний пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Водитель и 10 пассажиров троллейбуса не пострадали», — отметили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. По результатам назначенного административного расследования, полицейским предстоит выяснить, находился ли предполагаемый виновник дорожного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.