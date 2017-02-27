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10:06 (мск), источник: dostup1.ru

Врача областной больницы осудили за 14 эпизодов подлога в Челябинске

Женщина вносила ложные сведения в медицинские документы, имитируя диспансеризацию.

Врач Челябинской областной клинической больницы № 2 оштрафована судом за служебный подлог и мошенничество — медик имитировала диспансеризацию 14 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на помощника транспортного прокурора Марию Соловьеву.

Установлено, что преступления совершались с мая по ноябрь 2015 года. Врач ОКБ № 2 вносила заведомо ложные сведения в медицинские документы, свидетельствующие о якобы проведенных осмотрах, исследованиях, а также иных медицинских мероприятиях в отношении 14 лиц. При этом сотрудница больницы осознавала, что фактически диспансеризацию этих граждан не проводила. Сфальсифицированные документы врач направила в отдел статистики больницы. На основании подложных бумаг из ФОМСа Челябинской области обвиняемой были перечислены денежные средства.

Женщине вменили 14 преступных эпизодов по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и один по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Суд согласился с позицией Челябинской транспортной прокуратуры, признал врача виновной в совершении указанных преступлений и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 26 тыс. рублей. Ущерб возмещен.

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Врача областной больницы осудили за 14 эпизодов подлога в Челябинске
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