В Омской области четыре чиновника обманом отняли у сельчанки жильё

В Кормиловский районный суд поступило уголовное дело на четырёх местных чиновников. Глава Победительского сельского поселения Наталья Нечаева, её заместитель Валентина Боль, депутат Совета поселения Сергей Гилей и специалист администрации Лидия Дубровская обвиняются в махинациях с недвижимостью односельчан.

Как сообщает прокуратура Омской области, преступление произошло в 2009 году. Знакомая Нечаевой задолжала 100 тысяч рублей за коммунальные услуги и попала в тупиковую ситуацию: расплачиваться по долгам было нечем. Нечаева солгала ей, будто долги можно погасить, если собственница добровольно откажется от квартиры. Женщина написала отказ и отдала главе поселения Нечаевой документы на своё жильё.

Затем Боль выписала от имени собственницы подложную доверенность на имя Гилея, давшую депутату право распоряжаться квартирой. Дубровская сняла законную владелицу с регистрационного учёта. Чиновники нашли покупателя и продали ему чужую квартиру. Настоящая хозяйка потеряла на этой сделке 338 тысяч рублей.

Двум другим своим знакомым Нечаева, наоборот, помогла незаконно стать собственниками жилья. В 2010 и 2011 году она незаконно предоставила им квартиры из числа тех, что предназначались гражданам, нуждавшимся в улучшении жилищных условий. Позже знакомые приватизировали эти квартиры. Бюджету сельского поселения был причинён ущерб на 305 тысяч рублей.

Боль, Гилея и Дубровскую будут судить за мошенничество с использованием служебного положения. Нечаеву — за мошенничество с использованием служебного положения и за превышение должностных полномочий.

Свою вину никто из четверых не признал.