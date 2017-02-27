На ул. Гайдара «БМВ» сломал ограждение и «вылетел» на разделительную полосу

Утром в понедельник произошло серьезное ДТП в микрорайоне «Сельма». На ул. Гайдара водитель «БМВ» не справился с управлением и «вылетел» на разделительную полосу, сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Авария произошла по направлению движения к ул. Челнокова. Автомобиль развернуло, он сломал разделительное ограждение. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.