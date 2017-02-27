В воронежской ветаптеке нашли крупную партию контрафактных капель

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли в ветеринарной аптеке 1,2 тыс. контрафактных антипаразитныхх капель «Биовакс» для собак и кошек, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 27 февраля. У препарата отсутствовала лицензия.

По данным Россельхознадзора, действующими веществами этих капель, согласно документам, являются экстракты растительного происхождения, а вспомогательными — бензиловый спирт и пропиленгликоль. При этом производитель прописал в инструкции назначение, дозы, способы применения, побочные действия, меры предосторожности капель, что позиционирует препарат как лекарственное средство. Однако на потребительской упаковке было ошибочно указано, что «Биовакс» не является лекарственным препаратом и потому не требует лицензии.

Инспекторы изъяли партию капель, возможность их использования решит суд.