В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в расселенном доме

Прокуратурой Нижегородской области 27 февраля признано законным решение следственных органов о возбуждении уголовного дела по факту гибели 58-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее ведомство отказывалось это сделать.

Тело обнаружили в одном из расселенных домов Ленинского района Нижнего Новгорода. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Следователи утверждают, что это было убийство. За указанное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Расследование продолжается.