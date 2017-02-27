В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в расселенном доме
Тело обнаружили в одном из расселенных домов Ленинского района Нижнего Новгорода.
Тело обнаружили в одном из расселенных домов Ленинского района Нижнего Новгорода.
Прокуратурой Нижегородской области 27 февраля признано законным решение следственных органов о возбуждении уголовного дела по факту гибели 58-летнего мужчины. Об этом сообщает
Тело обнаружили в одном из расселенных домов Ленинского района Нижнего Новгорода. Мужчина скончался от
Расследование продолжается.