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10:24 (мск), источник: Sputnik.by

BMW загорелся на ходу в Минске

В ГАИ Фрунзенского района отметили, что уже второе такое происшествие с автомобилем этой марки с начала года.

Источник: Reuters

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Автомобиль BMW загорелся на ходу в районе перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске в понедельник утром, сообщили Sputnik очевидцы.

По информации ГАИ Фрунзенского района, в автомобиле во время движения воспламенилась проводка, водитель самостоятельно пытался потушить автомобиль.

«Водитель остановился начал тушить, вызвал МЧС. Никто не пострадал», — рассказал Sputnik командир взвода командир взвода ДПС ОГАИ РУВД Фрунзенского района Андрей Шуканов.

Он отметил, что в прошлом году, БМВ также дважды загорались во время движения.

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