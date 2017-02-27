В новосибирском аэропорту «Толмачево» вспыхнула «Газель»: есть пострадавшие

В новосибирском аэропорте «Толмачево» вспыхнула «Газель», есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, в 23:00 вечера 26 февраля произошло возгорание автомобиля ГАЗ 2705 в гараже наземного и технического обслуживания воздушных судов АО «Аэропорт Толмачево».

В результате водитель «Газели» получил ожоги различной степени тяжести, его госпитализировали в ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы.

«Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка соблюдения АО “Аэропорт Толмачево” требований законодательства РФ об охране труда и законодательства о пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.