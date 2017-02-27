Утром в Омске из-за гололеда произошло множество ДТП
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к соблюдению правил безопасности в условиях гололеда.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к соблюдению правил безопасности в условиях гололеда.
Смена погоды и утренний ф5евральский дождь, как и следовало ожидать, не прошли без последствий.
Опираясь на прогнозы синоптиков, сотрудники Госавтоинспекции создают свои собственные прогнозы. Специалисты ГИБДД ожидают множество ЖТП с 27 февраля по 3 марта
Полицейские напоминают о необходимости неукоснительно следовать правилам дорожного движения: особенно это касается соблюдения скоростного режима.
Омская Госавтоинспекция проводит целый комплекс мер: постоянный мониторинг
Автомобилевладельцам полиция настоятельно рекомендует соблюдать безопасную дистанцию и увеличить ее в 2−3 раза, в сравнении с применяемой на сухом асфальте.
Пешеходам же напоминают: тормозной путь машины