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10:19 (мск), источник: Om1.ru

Утром в Омске из-за гололеда произошло множество ДТП

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к соблюдению правил безопасности в условиях гололеда.

Смена погоды и утренний ф5евральский дождь, как и следовало ожидать, не прошли без последствий. Из-за сильного гололеда только за 2 утренних часа в Омске было зарегистрировано более 20 аварий, как сообщают в ГИБДД.

Опираясь на прогнозы синоптиков, сотрудники Госавтоинспекции создают свои собственные прогнозы. Специалисты ГИБДД ожидают множество ЖТП с 27 февраля по 3 марта из-за сложных погодных и дорожных условий: осадки, метель, порывистый ветер, гололед и снежный накат.

Полицейские напоминают о необходимости неукоснительно следовать правилам дорожного движения: особенно это касается соблюдения скоростного режима.

Омская Госавтоинспекция проводит целый комплекс мер: постоянный мониторинг улично-дорожной сети, закрепление оперативных дежурных бригад на случай ухудшения дорожных условий, рабочие встречи с коммунальными органами, дорожниками и другими хозяйствующими субъектами по поводу содержания дорог. В регионе на время ограничат перевозку детей. В настоящее время экипажи дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание помощи попавшим на дороге в беду.

Автомобилевладельцам полиция настоятельно рекомендует соблюдать безопасную дистанцию и увеличить ее в 2−3 раза, в сравнении с применяемой на сухом асфальте.

Пешеходам же напоминают: тормозной путь машины из-за погоды увеличился от 10 метров до 20−30. Поэтому необходимо строго следовать правилам дорожного движения и быть бдительными на дороге.

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