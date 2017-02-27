Утром в Омске из-за гололеда произошло множество ДТП

Смена погоды и утренний ф5евральский дождь, как и следовало ожидать, не прошли без последствий. Из-за сильного гололеда только за 2 утренних часа в Омске было зарегистрировано более 20 аварий, как сообщают в ГИБДД.

Опираясь на прогнозы синоптиков, сотрудники Госавтоинспекции создают свои собственные прогнозы. Специалисты ГИБДД ожидают множество ЖТП с 27 февраля по 3 марта из-за сложных погодных и дорожных условий: осадки, метель, порывистый ветер, гололед и снежный накат.

Полицейские напоминают о необходимости неукоснительно следовать правилам дорожного движения: особенно это касается соблюдения скоростного режима.

Омская Госавтоинспекция проводит целый комплекс мер: постоянный мониторинг улично-дорожной сети, закрепление оперативных дежурных бригад на случай ухудшения дорожных условий, рабочие встречи с коммунальными органами, дорожниками и другими хозяйствующими субъектами по поводу содержания дорог. В регионе на время ограничат перевозку детей. В настоящее время экипажи дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание помощи попавшим на дороге в беду.

Автомобилевладельцам полиция настоятельно рекомендует соблюдать безопасную дистанцию и увеличить ее в 2−3 раза, в сравнении с применяемой на сухом асфальте.