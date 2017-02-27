В Тимашевском районе мужчина избил и ограбил пенсионерку

Инцидент произошел в станице Медведовской. Установлено, что злоумышленник выбил входную дверь в частном доме 79 -летней пенсионерки, после чего стал угрожать пожилой женщине ножом и избил ее. С места преступления мужчина похитил 10 тыс. рублей, сотовый телефон.

«В ходе проверки полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель. В доме мужчины были обнаружены похищенные вещи», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).