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10:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде пьяный мужчина провалился в яму — очевидцы

Спасатели помогли волгоградцу выбраться из «ловушки» и не замерзнуть.

Пьяный мужчина провалился в яму в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщают местные жители, инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, около 03:00 на улице Батова, 10. По их словам, на место происшествия приехали две пожарные машины, сотрудники «скорой помощи» и полиции. Спасатели помогли мужчине выбраться из ямы.

Очевидцы также отмечают, что если бы никто не помог мужчине выбраться из ямы, он бы мог скончаться от переохлаждения.

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