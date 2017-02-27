В Волгограде пьяный мужчина провалился в яму — очевидцы

Пьяный мужчина провалился в яму в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщают местные жители, инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, около 03:00 на улице Батова, 10. По их словам, на место происшествия приехали две пожарные машины, сотрудники «скорой помощи» и полиции. Спасатели помогли мужчине выбраться из ямы.

Очевидцы также отмечают, что если бы никто не помог мужчине выбраться из ямы, он бы мог скончаться от переохлаждения.