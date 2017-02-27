Четверо фигурантов дела о продаже новорожденного ребенка требуют свободы

Апелляционный суд рассмотрит сегодня обращение адвокатов родителей малышки, иностранной гражданки, купившей ребенка, и ее сообщника.

Защита опротестовала вердикт суда столичного сектора Центр о задержании фигурантов дела.

Супругов из Бельц и гражданку Германии пометили под арест на 30 суток, сообщника — на 20. Прокуроры проверяют версию о продаже двухнедельной девочки как донора органов.

Напомним, покупательницу и ее сообщника задержали 15 февраля на Леушенской таможне, когда они собирались вывезти ребенка из страны. Вскоре задержали и родителей новорожденной. Всем четверым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.