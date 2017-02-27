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10:24 (мск), источник: РИАЦ

В Центральном районе Волгограда сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП

А в Волжском произошла очередная авария с участием маршрутки.

В Центральном районе Волгограда водитель легковой автомашины в 00−20 двигался по пр. Ленина со стороны ул. Глазкова в сторону ул. 7 Гвардейская. На пересечении с ул. Бакинской на нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 21-летнюю девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. К счастью, последствия происшествия оказались не такими тяжелыми, как могли бы. Пострадавшая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение с травмой ноги. Личность водителя и марка и номер его машины пока не установлены.

В том же районе Волгограда в 19−15 час. 33-летний водитель автомашины «ВАЗ-21213», на пересечении ул. Рокоссовского и ул. Невской, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан». В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомашины «Рено» с травмой головы была госпитализирована.

Аналогичное ДТП произошло тем же вечером в Ворошиловском районе, где 34-летний водитель, управляя автомашиной «Митсубиси Лансер» напротив дома № 73а по ул. Рабоче- Крестьянская столкнулся с автомашиной «Ниссан Примьера». В результате ДТП 17-летний пассажир «Ниссан» с травмой головы был отправлен в больницу.

В Волжском в 20.00 23-летний водитель за рулем «Хендэ Акцент», следовал по пр. Ленина со стороны ул. 87 Гвардейской в сторону автодороги № 5 и напротив световой опоры № 1 по проспекту Ленина не справился с управлением. В результате произошло столкновение с автомашиной «ГАЗ-322132», ехавшей во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Хендэ Акцент» и 67-летний пассажир автомашины «ГАЗ-322132» с травмами были доставлены в ГБ-1 г. Волжского.

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В Центральном районе Волгограда сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП
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